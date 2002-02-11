Важенина (Хоба) Харитина Степановна 14.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Важенина (Хоба) Харитина Степановна

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Место рождения

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

14.07.1914

Дата смерти

11.02.2002

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914

Отец: Хоба Степан Степанович

Мать: Хоба Ульяна Афанасьевна

Варваровка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
13.11.1935

Муж: Важенин Александр Тимофеевич

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Важенин Александр Тимофеевич

Хабаровский край, пос. Маяк
Смерть
11.02.2002

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