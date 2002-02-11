Важенина (Хоба) Харитина Степановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1914
Дата смерти11.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914
Отец: Хоба Степан Степанович
Мать: Хоба Ульяна Афанасьевна
Бракосочетание
13.11.1935
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Важенин Александр Тимофеевич
Хабаровский край, пос. Маяк
Смерть
11.02.2002