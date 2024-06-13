Щербина Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербина Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина (Синютин) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: (Щербина) Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Щербина (Синютин) Наталья Владимировна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
1977

Сын: Щербина Сергей Сегеевич

Мать ребёнка: Щербина (Синютин) Наталья Владимировна

Амурская обл.

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