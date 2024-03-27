Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидрячева (Кидрячева) Шамсия Хайбулловна

Место рождения

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кидрячев Хайбулла

Мать: Кидрячева ?

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
01.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даутов Зиннат Гатиятович

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Даутов Зиннат Гатиятович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даутов Зиннат Гатиятович

Смерть
2001
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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