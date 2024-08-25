Ильина Ася Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Ася Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: Ильин Алексей

Мать: Фаина Израильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ройтман Алла Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ансулевич Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.09.1940

Сын: Сердюк-Ройтман Валентин Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1947

Дочь: Каганская-Ройтман Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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