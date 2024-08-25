Ильина Ася Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: Ильин Алексей
Мать: Фаина Израильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ройтман Алла Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ансулевич Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.09.1940
Сын: Сердюк-Ройтман Валентин Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1947
Дочь: Каганская-Ройтман Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно