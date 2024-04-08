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Амплей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Тихон Зиновьев

Мать: Алена Петрова

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Елистрат Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Илья Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Акулина Амплеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Глазунов Ефим Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Фёдор Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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