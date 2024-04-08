Амплей Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Тихон Зиновьев
Мать: Алена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Елистрат Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Илья Амплеевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Акулина Амплеевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Фёдор Амплеевич
Смерть
Неизвестно