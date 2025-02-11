Куликова Степанида Матвеева
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Куликов Никанор Антонов1826 г.р.
Дети
(Куликова) Матрёна Никанорова1846 г.р.
Куликов Ион Никаноров1849 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Куликова) Матрёна Никанорова
Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
01.02.1867
Дочь: (Куликова) Анна Никанорова
Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов
Смерть
Неизвестно