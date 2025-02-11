Куликова Степанида Матвеева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликова Степанида Матвеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Куликов Никанор Антонов1826 г.р.
Дети
(Куликова) Матрёна Никанорова1846 г.р.
Куликов Ион Никаноров1849 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Никанор Антонов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Куликова) Матрёна Никанорова

Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Куликов Ион Никаноров

Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

35 семья

Рождение ребёнка
01.02.1867

Дочь: (Куликова) Анна Никанорова

Отец ребёнка: Куликов Никанор Антонов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.