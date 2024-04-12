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Ромашин Иван Дементьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Дементий Миронович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ромашин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашина Евдокия Семеновна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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