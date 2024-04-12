Ромашин Иван Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Дементий Миронович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Ромашина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850