Шавырин Антон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавырин Антон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шавырин Филипп

Мать: Шавырина Агафья

Упоминание
Неизвестно
Был арестован в 1937,но отпущен Верующий, во время работ на стр-ве Оп.театра был конюхом сторожем, проповедовал богослужение арестован после обыска(была найдена фотография, где он читал на клиросе) ж... Показать все
Смерть
24.05.1943
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