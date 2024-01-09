Шавырин Антон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шавырин Филипп
Мать: Шавырина Агафья
Упоминание
Неизвестно
Был арестован в 1937,но отпущен Верующий, во время работ на стр-ве Оп.театра был конюхом сторожем, проповедовал богослужение арестован после обыска(была найдена фотография, где он читал на клиросе) ж... Показать все
Смерть
24.05.1943