Гиззаямал Загидулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Нуриахмет
Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
21.07.1907
Сын: Янбарисов Тимергали Хазиахмет
Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Янбарисова Минияр
Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Миниахмет
Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Минитуташ
Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович
Смерть
Неизвестно