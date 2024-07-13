Гиззаямал Загидулла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиззаямал Загидулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Нуриахмет

Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
21.07.1907

Сын: Янбарисов Тимергали Хазиахмет

Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Янбарисова Минияр

Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Миниахмет

Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Минитуташ

Отец ребёнка: Янбарисов Хазиахмет Сагдатдинович Сагитдинович

Смерть
Неизвестно

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