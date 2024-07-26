Кочетова Екатерина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Екатерина Игоревна

Место рождения

г. Астрахань

Дата рождения

30.01.1992

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1992

Отец: Разумов Игорь Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

г. Астрахань
Рождение ребёнка
03.02.2011

Сын: Кочетов Максим Кириллович

Отец ребёнка: Кочетов Кирилл Евгеньевич

г. Астрахань
Рождение ребёнка
19.03.2015

Сын: Кочетов Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Кочетов Кирилл Евгеньевич

г. Астрахань
Бракосочетание
21.08.20010

Муж: Кочетов Кирилл Евгеньевич

г. Астрахань

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