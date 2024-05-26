Бондаренко Андрей Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондаренко Андрей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Илья Иванович

Мать: Бондаренко Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Нина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондаренко) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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