Бондаренко Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Нина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно