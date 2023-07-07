(Пылова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пылова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пылов Емельян

Мать: Пылова Наталья

Смерть
1950
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