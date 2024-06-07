Дресвяников Алешка Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: Дресвяников Гришка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Карпик Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. на раменье на р. Мурлёвке, Россия
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Дресвяников Трофимка Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно