Дресвяников Алешка Григорьевич Около 1580 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Алешка Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1580

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580

Отец: Дресвяников Гришка

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Карпик Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. на раменье на р. Мурлёвке, Россия
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Дресвяников Трофимка Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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