Евтухов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтухов Василий Иванович

Евтухов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Евтухов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1928

Сын: Евтухов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Евтухов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
23.12.1936

Дочь: Алексеева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтухова Анна Филимоновна

Смерть
02.07.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close