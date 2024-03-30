Евтухов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти02.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Евтухов Иван
Рождение ребёнка
03.09.1928
Сын: Евтухов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна
Рождение ребёнка
23.12.1936
Дочь: Алексеева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Евтухова Анна Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1944