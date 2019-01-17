Карасева Таисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Таисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.2019

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2019

Отец: Карасев Дмитрий Львович

Мать: Карасева Екатерина Юрьевна

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