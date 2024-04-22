Екатерина Андреева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Андрей Стефанов
Бракосочетание
19.01.1904
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-131об-132 Св-ли: по жениху д. Нестерова крестьянин Илья Ильин и д. Лимоново крестьянин Григорий Лазыревь Филипов По невесте д. Малого Починка крестьянин Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно