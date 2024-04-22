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Екатерина Андреева

Место рождения

Малый Починок, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Андрей Стефанов

Мать: не указана

Малый Починок, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Александр Ефимович (Евфимиев)

Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-131об-132 Св-ли: по жениху д. Нестерова крестьянин Илья Ильин и д. Лимоново крестьянин Григорий Лазыревь Филипов По невесте д. Малого Починка крестьянин Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно
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