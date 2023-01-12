Малышев Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Малышева) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Малышева) Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева
Место жительства
19.10.1815 ст.