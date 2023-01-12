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Малышев Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Малышев Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Малышева) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Малышева) Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Афанасьевна (Ильиных) Ксения Малышева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
19.10.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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