Неугодников Геннадий Алексевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1941
Бракосочетание
16.04.1964
Рождение ребёнка
08.02.1965
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1970
Сын: Неугодников Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Неугодникова Тамара Александровна
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
Неизвестно