Неугодников Геннадий Алексевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неугодников Геннадий Алексевич

Место рождения

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

24.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1941

Отец: Неугодников Алексей Матвеевич

Мать: Неугодникова Ольга Максимовна

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
16.04.1964

Жена: Ширяева Тамара Александровна

Рождение ребёнка
08.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1970

Сын: Неугодников Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Неугодникова Тамара Александровна

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
Неизвестно
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