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Метор (Метор) Софья Марковна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

22.07.1897

Дата смерти

03.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1897

Отец: Метор (метер) Марк (Мордух)

Мать: Метор (метер) ?

Российская Империя
Место жительства
1929
4318 Tis Clinton, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1935
Смерть
03.06.1943
Ташкент, СССР
Причина смерти: Болезнь (полученная во время блокады Ленинграда)
Похороны
Неизвестно
Ташкент
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