Метор (Метор) Софья Марковна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения22.07.1897
Дата смерти03.06.1943
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1897
Отец: Метор (метер) Марк (Мордух)
Мать: Метор (метер) ?
Российская Империя
Место жительства
1929
4318 Tis Clinton, Los Angeles, California, USA
Место жительства
1935
Смерть
03.06.1943
Ташкент, СССР
Причина смерти: Болезнь (полученная во время блокады Ленинграда)
Похороны
Неизвестно
Ташкент