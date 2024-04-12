Ишмурза Юсуп углы
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Юсуп Газикей углы
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гатифа Ишмурза кызы
Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сарвария Ишмурза кызы
Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гарифа Бигей кызы
Смерть
Неизвестно