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Ишмурза Юсуп углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Юсуп Газикей углы

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гатифа Ишмурза кызы

Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сарвария Ишмурза кызы

Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гимадитдин Ишмурза углы

Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гилязитдин Ишмурза углы

Мать ребёнка: Гарифа Бигей кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифа Бигей кызы

Смерть
Неизвестно
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