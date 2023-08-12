Подлёднов Михаил Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлёднов Михаил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подлёднов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подлёднова Евдокия Еремеевна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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