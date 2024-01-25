Мигулин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигулин Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1973

Отец: Мигулин Борис Михайлович

Мать: Мигулина Валентина Никодимовна

Рождение ребёнка
29.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боклина Наталья Николаевна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигулина Полина Александровна

Мать ребёнка: Мигулина Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигулина Людмила Владимировна

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