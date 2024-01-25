Мигулин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1973
Рождение ребёнка
29.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боклина Наталья Николаевна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигулина Полина Александровна
Мать ребёнка: Мигулина Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно