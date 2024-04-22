Мартынова (Летина) Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Летина) Степанида Петровна

Место рождения

Галактионовка, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Галактионовка, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мартынова Васса (Василиса) Абрамовна

Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Бракосочетание
До 1785

Муж: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Увельки, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мартынова Евдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Мартынов Емельян Абрамович

Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Увельки, Туринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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