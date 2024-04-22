Мартынова (Летина) Степанида Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мартынова Васса (Василиса) Абрамовна
Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Бракосочетание
До 1785
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мартынова Евдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Мартынов Емельян Абрамович
Отец ребёнка: Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Смерть
Неизвестно