Фелицата Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Григорий Иванов
Мать: Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: (Строкин) Андрей Григорьев
Строкин Иоанн Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье дьякона села Норского Ярославского уезда Андрея Григорьевича. С 1793 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1798 году за ним было закре... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афанасия Андреева Розова
Отец ребёнка: (Строкин) Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно