Фелицата Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФелицата Григорьева

Фелицата Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Григорий Иванов

Мать: Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Строкин) Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Строкин Иоанн Андреев

Отец ребёнка: (Строкин) Андрей Григорьев

Строкин Иоанн Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье дьякона села Норского Ярославского уезда Андрея Григорьевича. С 1793 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1798 году за ним было закре... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афанасия Андреева Розова

Отец ребёнка: (Строкин) Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.