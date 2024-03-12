Демин Филипп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти25.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Демин Александр Степанович
Мать: Анна Вуколовна
Рождение ребёнка
08.09.1918
Дочь: Демина Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Шабалина Екатерина Яковлевна
Кропотовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
25.01.1965
Кропотинцы, Котельничский район, Кировская область