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Демин Филипп Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

25.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Демин Александр Степанович

Мать: Анна Вуколовна

Рождение ребёнка
08.09.1918

Дочь: Демина Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Шабалина Екатерина Яковлевна

Кропотовское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
25.01.1965
Кропотинцы, Котельничский район, Кировская область
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