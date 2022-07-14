Сумкин Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти17.09.1884
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Сумкин Филипп Киприянович
Мать: Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумкина Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
09.05.1883
Мать ребёнка: Сумкина Акилина Осиповна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Сумкина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Сумкина Акилина Осиповна
Смерть
17.09.1884