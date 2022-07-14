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Сумкин Федор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

17.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сумкин Филипп Киприянович

Мать: Матрена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
09.05.1883

Сын: Сумкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Сумкина Акилина Осиповна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Сумкина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Сумкина Акилина Осиповна

Смерть
17.09.1884

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