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Звягинцев Дмитрий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звягинцев Федот Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Звягинцева Ирина

Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?

Рождение ребёнка
1988

Сын: Звягинцев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Звягинцева Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Звягинцева Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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