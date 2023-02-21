Звягинцев Дмитрий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звягинцев Федот Кузьмич
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Звягинцева Ирина
Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?
Рождение ребёнка
1988
Сын: Звягинцев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Звягинцева Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Первая Жена Дмитрия Федорович ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Звягинцева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно