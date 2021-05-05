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Пегушин Пантелеймон Иванович

Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

17.05.1909

Дата смерти

11.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пегушина (Костина) Ольга Петровна

Смерть
11.05.1944
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Убит в небольшом рабочем поселке Гуджирка, где работал начальником мехцеха, от рук извергов-заключенных в собственной квартире. Остались трое несовершеннолетних детей.

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