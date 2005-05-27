Шарапов Валерий Филиппович 06.07.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШарапов Валерий Филиппович

Шарапов Валерий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1945

Дата смерти

27.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

vs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945

Отец: Шарапов Филипп Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1972

Сын: Шарапов Андрей Валериевич

Мать ребёнка: Шарапова (Коткова) Вера Ивановна

Бракосочетание
03.09.1972

Жена: Шарапова (Коткова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1985

Сын: Шарапов Сергей Валериевич

Мать ребёнка: Шарапова (Коткова) Вера Ивановна

Смерть
27.05.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.