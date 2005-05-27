Шарапов Валерий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1945
Дата смерти27.05.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1945
Отец: Шарапов Филипп Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1972
Сын: Шарапов Андрей Валериевич
Мать ребёнка: Шарапова (Коткова) Вера Ивановна
Бракосочетание
03.09.1972
Рождение ребёнка
19.10.1985
Сын: Шарапов Сергей Валериевич
Мать ребёнка: Шарапова (Коткова) Вера Ивановна
Смерть
27.05.2005