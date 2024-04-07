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Василиса Родионовна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
1846 ст.

Отец: Родион Феоктистович

Мать: Лукерья Степановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 12 № после 12 " " глава семьи Феоктист Кузьмич главы семьи 1 сын Родион Феоктистович главы семьи 1 жена Лукерья Степановна 1 сына 1 сын Филипп Родионович главы семьи 2 сын Денис Феокт... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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