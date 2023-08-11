Войтович Христя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Христя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтович Или Кирилюк Петр Семенович

Отец ребёнка: Кирилюк Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилюк Или Войтович Анна Семеновна

Отец ребёнка: Кирилюк Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войтович Или Кирилюк Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Кирилюк Семен

Рождение ребёнка
10.06.1937

Дочь: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Кирилюк Семен

Смерть
Неизвестно

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