Войтович Христя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтович Или Кирилюк Петр Семенович
Отец ребёнка: Кирилюк Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилюк Или Войтович Анна Семеновна
Отец ребёнка: Кирилюк Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войтович Или Кирилюк Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Кирилюк Семен
Рождение ребёнка
10.06.1937
Дочь: Соколова (Войтович) Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Кирилюк Семен
Смерть
Неизвестно