Дробязко Тимофей Пименович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дробязко Тимофей Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Дробязко Пимен Митрофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробязко Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дробязко Аркадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1935

Сын: Дробязко Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Дробязко Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна

Смерть
23.09.1969
Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область

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