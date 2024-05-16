Дробязко Тимофей Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти23.09.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Дробязко Пимен Митрофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробязко Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дробязко Аркадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1935
Сын: Дробязко Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Дробязко Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Дробязко (Белякова) Иустинья Григорьевна
Смерть
23.09.1969
Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область