Буров Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Михаил Сергеевич

Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

До 1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
15.10.1906

Жена: Бурова (Дудкина) Александра Федоровна

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: (Бурова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Бурова (Дудкина) Александра Федоровна

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1915

Дочь: (Бурова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бурова (Дудкина) Александра Федоровна

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

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