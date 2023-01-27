Буров Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1906
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: (Бурова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Бурова (Дудкина) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1915
Дочь: (Бурова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бурова (Дудкина) Александра Федоровна