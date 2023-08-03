Чернышев Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2013
Дочь: Чернышева Александра Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область