Чернышев Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.2013

Дочь: Чернышева Александра Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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