Фекла Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Арещенко Дарья Емельянова
Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.
Дочь: Арещенко Варвара Емельянова
Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Арещенко Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Арещенко Никифор Емельянович
Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев
Смерть
Неизвестно