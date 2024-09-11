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Фекла Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арещенко Емельян Григориев

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Арещенко Дарья Емельянова

Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.12.1891 ст.

Дочь: Арещенко Варвара Емельянова

Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Арещенко Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Арещенко Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев

Рождение ребёнка
1901

Сын: Арещенко Никифор Емельянович

Отец ребёнка: Арещенко Емельян Григориев

Смерть
Неизвестно

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