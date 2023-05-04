Кожемякина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Антон Алексеевич

Место жительства
1912 ст.
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.

Дочь: Кожемякина Нина Антоновна

Отец ребёнка: Кожемякин Антон Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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