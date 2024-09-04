Рукавишников Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти22.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Василий Иванович
Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавишников Александр Иванович
Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1981