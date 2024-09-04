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Рукавишников Иван Афанасьевич

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Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

22.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: Рукавишников Афанасий Алексеев

Мать: Рукавишникова (Савинова) Евдокия Иванова

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова (Рукавишникова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Василий Иванович

Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавишников Александр Иванович

Мать ребёнка: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова (Зубова) Александра Прокофьевна

Смерть
22.02.1981

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