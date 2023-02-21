Лихачёва Наталья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1688 и 1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1708
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1714
Сын: Лихачёв Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно