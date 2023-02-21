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Лихачёва Наталья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1688 и 1689

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1688 и 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1707 и 1708

Сын: Лихачёв Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713

Сын: Лихачёв Лазарь Яковлевич

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1714

Сын: Лихачёв Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Лихачёв Яков Григорьевич

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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