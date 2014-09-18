Секушенко (Карачун) Нинилла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секушенко (Карачун) Нинилла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1955

Дата смерти

18.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1976

Сын: Секушенко Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Секушенко Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1981

Сын: Секушенко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Секушенко Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Секушенко Дмитрий Васильевич

Смерть
18.09.2014
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