Секушенко (Карачун) Нинилла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1955
Дата смерти18.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1976
Сын: Секушенко Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Секушенко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1981
Сын: Секушенко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Секушенко Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2014