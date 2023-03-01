Подгорбунский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Подгорбунский Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Подгорбунский свящ. Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Подгорбунский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Подгорбунский Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Карнаухова Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Подгорбунский Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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