Подгорбунский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Подгорбунский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Подгорбунский свящ. Петрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Подгорбунский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Подгорбунский Яков Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Карнаухова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Подгорбунский Александр Петрович
Смерть
Неизвестно