Колесников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Виктор

Колесников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миначев Константин

Мать ребёнка: Болотова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Болотова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Виталий Викторович

Мать ребёнка: Болотова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Галина Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.