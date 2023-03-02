князь Зограф Константин Юрьевич
мужской, родился 15.05.1854
умер 12.03.1933
ОтецЗограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович1818 г.р.
МатьЗограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна17.02.1830 г.р.
Дети
Зограф Евгений КонстантиновичМежду 1859 и 1915 г.р.
Зограф Наталья Константиновна1870 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854
Отец: Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915
Сын: Зограф Евгений Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зограф Наталья Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.1933
Рождение ребёнка
1996
Сын: Зограф Юрий Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности