князь Зограф Константин Юрьевич 15.05.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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князь Зограф Константин Юрьевич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 15.05.1854

умер 12.03.1933

Отец
Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович1818 г.р.
Мать
Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна17.02.1830 г.р.
Дети
Зограф Евгений КонстантиновичМежду 1859 и 1915 г.р.
Зограф Наталья Константиновна1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1854

Отец: Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно

профессор, первый директор МХТИ

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915

Сын: Зограф Евгений Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зограф Наталья Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.1933

Рождение ребёнка
1996

Сын: Зограф Юрий Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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