Вареник Антон Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099 Жена неизвестно, но в переписи 1917 года её нет, значит умерла
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Вареник Домна Антоновна
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Вареник Владимир Антонович
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Вареник Устинья Антоновна
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1904
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1911
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Бракосочетание
31.01.1918
Жена: Вареник Мария Алексеевна
Страница 199 фонд 144 оп.6 д.3156 Алтайского краевого архива
Смерть
Неизвестно