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Вареник Антон Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Вареник Игнатий Александрович

Мать: Вареник Дарья Ильинична

согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099 Жена неизвестно, но в переписи 1917 года её нет, значит умерла
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Вареник Домна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Вареник Владимир Антонович

Мать ребёнка: не указана

согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Вареник Устинья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Вареник Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Вареник Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
согласное сельхоз переписи 1917 года https://altarchives.ru/case/533634099
Бракосочетание
31.01.1918

Жена: Вареник Мария Алексеевна

Новопесчаное, Бурлинский муниципальный район, Алтайский край
Страница 199 фонд 144 оп.6 д.3156 Алтайского краевого архива
Смерть
Неизвестно
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