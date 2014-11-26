(Горшенина) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1962
Дата смерти26.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962
Отец: Горшенин Александр Павлович
Мать: Горшенина Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
26.11.2014