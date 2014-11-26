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(Горшенина) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1962

Дата смерти

26.11.2014

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962

Отец: Горшенин Александр Павлович

Мать: Горшенина Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
26.11.2014

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