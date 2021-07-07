Немудрова (Шувалова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1941
Дата смерти07.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941
Рождение ребёнка
1962
Сын: Немудров Андрей Борисович
Отец ребёнка: Немудров Борис
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Немудров Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Немудров Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немудров Борис
Смерть
07.07.2021