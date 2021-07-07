Немудрова (Шувалова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немудрова (Шувалова) Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1941

Дата смерти

07.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941

Отец: Шувалов Александр Ефимович

Мать: Шувалова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Немудров Андрей Борисович

Отец ребёнка: Немудров Борис

Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Немудров Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Немудров Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немудров Борис

Смерть
07.07.2021
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