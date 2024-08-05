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Березкина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Григорий Порфирьевич

Мать: ? Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Березкин Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Берёзкина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Берескин (Березкин) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Берёзкина) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Березкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Порывкина (Берёзкина) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Березкин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Березкин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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