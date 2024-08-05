Березкина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Григорий Порфирьевич
Мать: ? Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Берёзкина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Берескин (Березкин) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Берёзкина) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Порывкина (Берёзкина) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Березкин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Березкин Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно