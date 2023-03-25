Клоков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клоков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1965

Дочь: Скорик Ирина Александровна

Мать ребёнка: Клокова Тоня Никифоровна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.?

Сын: Клоков Иван Александрович

Мать ребёнка: Клокова Тоня Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клокова Тоня Никифоровна

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