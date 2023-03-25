Клоков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1965
Дочь: Скорик Ирина Александровна
Мать ребёнка: Клокова Тоня Никифоровна
Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.?
Сын: Клоков Иван Александрович
Мать ребёнка: Клокова Тоня Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клокова Тоня Никифоровна