Черкашина (Андрусов / Андросов /) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Андрусов / Андросов /) Евдокия Андреевна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Андрусов / Андросов / Андрей Яковлевич

Мать: Андросова / Андрусова / Ксения Ивановна / Яковлевна /

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
11.02.1881

Муж: Черкашин Николай Иванович

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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