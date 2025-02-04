Шашкина (Арбузова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1932
Дата смерти16.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932
Отец: Арбузов Павел Филиппович
Мать: Арбузова Нина Кирилловна
Рождение ребёнка
05.11.1955
Сын: Шашкин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович
Бракосочетание
19.11.1955
Рождение ребёнка
08.08.1958
Дочь: Павлова (Шашкина) Римма Владимировна
Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
01.07.1961
Сын: Шашкин Альберт Владимирович
Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович
Смерть
16.03.1984
Причина смерти: ревматизм акr 2