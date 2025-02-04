Шашкина (Арбузова) Галина Павловна 06.11.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашкина (Арбузова) Галина Павловна

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Место рождения

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

06.11.1932

Дата смерти

16.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932

Отец: Арбузов Павел Филиппович

Мать: Арбузова Нина Кирилловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1955

Сын: Шашкин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
19.11.1955

Муж: Шашкин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
08.08.1958

Дочь: Павлова (Шашкина) Римма Владимировна

Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1961

Сын: Шашкин Альберт Владимирович

Отец ребёнка: Шашкин Владимир Егорович

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Смерть
16.03.1984
Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Причина смерти: ревматизм акr 2

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