Каминская (Федотова) Александра Григориевна 04.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминская (Федотова) Александра Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1928

Дата смерти

03.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1928

Отец: Федотов Григорий Иванович

Мать: Федотова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Каминский Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1950

Дочь: Фирсова (Каминская) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Каминский Николай Александрович

Смерть
03.10.2021

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