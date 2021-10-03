Каминская (Федотова) Александра Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1928
Дата смерти03.10.2021
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1928
Отец: Федотов Григорий Иванович
Мать: Федотова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Каминский Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.10.1950
Дочь: Фирсова (Каминская) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Каминский Николай Александрович
Смерть
03.10.2021